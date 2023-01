Grisailles et froid au programme de vendredi

Ce jeudi, un front faiblement neigeux traînera un peu le matin entre l'Auvergne et Rhône-Alpes, laissant place à un temps progressivement plus sec en journée mais très nuageux jusque sur le quart nord-est du pays. Il s'agira de pluie encore assez durable et conséquente au sud de la Garonne, tandis qu'il neigera encore abondamment à basse altitude sur les Pyrénées (dès 400 m). Pluie également l'après-midi entre les Charentes et la Bretagne, s'enfonçant en soirée sur le quart sud-ouest et pouvant se mêler de flocons jusqu'en plaine (mais tenue au sol difficile et partielle : neige humide).

De belles éclaircies se montreront ailleurs, notamment en Paca et sur les Alpes ou encore au nord de la Seine. A noter toutefois l'arrivée de quelques giboulées du Pays de Caux à la Côte d'Opale, se mêlant de grésil et neige fondue. Elles gagneront du terrain vers l'intérieur des Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, le Bassin Parisien et le Centre-Val de Loire en journée et s'accompagneront parfois de flocons. Le vent sera calme en dehors de la tramontane et du mistral soufflant fort. L'ambiance sera assez froide et hivernale.

Vendredi, de nombreux bancs de grisailles se formeront des frontières du nord-est à l'Auvergne, au flanc Est et jusqu'au quart sud-ouest le matin. Quelques flocons pourront s'échapper de ces grisailles en Auvergne et Rhône-Alpes ou encore sur les Pyrénées. Ailleurs le soleil fera de larges apparitions, hormis des nuages sur le Finistère et des giboulées en Corse. Ces grisailles resteront assez persistantes par endroits l'après-midi malgré le retour d'éclaircies dans le sud-ouest. Ciel lumineux par ailleurs avec de larges éclaircies. Quelques giboulées neigeuses pourront en outre se déclencher en Lorraine ou Champagne essentiellement. Il fera toujours bien froid surtout sur le flanc est du pays. Forts mistral et tramontane.