Le froid se renforce pour cette fin de semaine

Ce vendredi, de nombreux bancs de grisailles se formeront des frontières du nord-est à l'Auvergne, au flanc est et jusqu'au quart sud-ouest le matin. Quelques flocons pourront s'échapper de ces grisailles en Auvergne et Rhône-Alpes ou encore sur les Pyrénées. Ailleurs, le soleil fera de larges apparitions, hormis des nuages sur le Finistère et des giboulées en Corse. Ces grisailles resteront assez persistantes par endroits l'après-midi malgré le retour d'éclaircies dans le sud-ouest. Ciel lumineux par ailleurs avec de larges éclaircies. Quelques giboulées neigeuses pourront en outre se déclencher en Lorraine ou Champagne essentiellement. Il fera toujours bien froid surtout sur le flanc est du pays. Forts mistral et tramontane.

Samedi, les hautes pressions reprendront position sur la mer du Nord. Un flux de nord-est froid se dirigera sur l'Hexagone, avec des températures maximales qui ne dépasseront plus les 2 à 4 degrés en moyenne l'après-midi, à l'exception des côtes aux alentours avec près de 5 à 10 degrés.

Côté ciel, une zone nuageuse et faiblement neigeuse finira de traverser le pays depuis la nuit précédente, se retrouvant entre la Lorraine et les Pyrénées le matin, puis de l'Auvergne aux Pyrénées-Orientales l'après-midi. Les sols seront blanchis jusqu'en plaine le matin sous les températures négatives. Ailleurs, après dissipation de quelques bancs de grisailles c'est le soleil qui s'imposera très généralement. La bise de nord soufflera sensiblement et renforcera la sensation de froid. Forts mistral et tramontane.