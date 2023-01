MeteoNews : « Pas de réel redoux avant au moins la fin de la semaine prochaine »

À la suite des deux dernières perturbations très actives qui viennent de défiler sur la France, c'est de l'air froid qui s'engouffre sur le pays et une bonne partie de l'Europe. Les températures qui étaient jusqu'alors très largement supérieures aux normales de saison depuis la seconde quinzaine de décembre, sont en chute libre, et se rapprochent enfin des valeurs saisonnières depuis lundi. »

Lire aussi : Retour sur la météo de décembre et de l'année 2022 avec MeteoNews

À la rencontre entre cet air froid d'origine polaire, et encore beaucoup d'humidité en provenance de l'Océan, des chutes de neige ont même fait leur apparition jusqu'en plaine ce mardi, sur un axe entre la Normandie, la Beauce, la Lorraine et la Franche-Comté. Une petite couche de neige pourra parfois tenir au sol notamment au-dessus de 200 à 300 mètres sur cet axe d'ici à ce soir et à la nuit prochaine (5 à 10 cm sur les hauteurs).

D'autres chutes de neige pourront également tomber et se mêler plus ou moins à de la pluie sur un axe Pays-de-la-Loire - Poitou - Limousin et Centre ou Auvergne, avec là encore une tenue possible surtout au-dessus de 300 mètres environ, avec parfois 5 à 15 cm possibles notamment sur les hauteurs.

?? Point sur l'épisode de #neige jusqu'en plaine.

•Dès ce milieu d'après-midi, giboulées entre le Centre & Franche-Comté, pas de tenue au sol. Sauf dès 200m, notamment plateau normand.

•Durant la soirée, entre Bourgogne & Lorraine, #neige attendue en plaine, 1 à 4cm, loc. plus. pic.twitter.com/Ly12MO2dJC — Météo-Contact (@MeteoContact) January 17, 2023

Quant à mercredi, on attend de nouvelles giboulées cette fois entre l'Aquitaine (pluie et neige mêlée) et Rhône-Alpes notamment, et les flocons pourront tomber jusqu'en moyenne vallée du Rhône ou en région lyonnaise et stéphanoise notamment, avec là encore une tenue au sol plus certaine au-dessus de 200 à 300 mètres à peine (près de 10 cm attendus à Saint-Etienne), et temporairement jusqu'à Paris mercredi matin (2 à 3 cm environ).

Un froid relativement plus sec par la suite

S'il ne sera pas exclu de connaître d'autres épisodes neigeux plus ponctuels et localisés ici et là durant la fin de semaine ou la semaine prochaine, les hautes pressions qui s'installent engendreront toutefois davantage un temps plutôt sec et bien froid.

?????#Froid accentué en fin de semaine avec la généralisation des #gelées. Sur les sols couverts de #neige, on pourra descendre jusqu'à -10°C en plaine dans l'est la nuit, voire encore plus bas localement ! Ce froid persistera au moins jusqu'en début de semaine prochaine. pic.twitter.com/Lymuw9QJDf — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) January 17, 2023

Les gelées s'annoncent quasi-généralisées à tout le pays durant les nuits, avec des pointes localement à - 7/- 10 degrés possibles par moments et à de nombreux endroits, et le dégel ne sera souvent que partiel durant les journées.

On n'attend pas pour l'heure de réel redoux avant au moins la fin de la semaine prochaine...