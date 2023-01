Grisailles et froid pour ce début de semaine

Ce lundi, la grisaille s'imposera sur les trois-quarts du pays, le plus souvent sous forme de nuages bas. Des flocons pourront encore voltiger entre le Berry, le Stéphanois, le Massif Central ou encore le Midi-Pyrénées, voire très localement dans le Nord-Est et l'Ile-de-France. Les quantités seront toutefois insignifiantes. Belles éclaircies parfois en Bretagne, mais aussi des Alpes jusqu'au pourtour méditerranéen, même si un retour d'est neigeux envahira les Alpes du Sud cet après-midi et ce soir (quelques averses sur la Côte d'Azur et la Corse). Mistral et tramontane souffleront encore fort (80 à 90 km/h). Le froid est persistant, des gelées faibles mais fréquentes.

Avec des températures positives c'est même pas la peine de sortir la bêche pour contrôler l'assèchement du sol !

La patience est la sagesse de la réussite d'une orge de printemps#fragtw #MondayMotivation #passemontour https://t.co/gpnB8v3FF0 pic.twitter.com/CJLCa88mpY — VEAULIN brice???????? (@Veaulin1) January 23, 2023

Mardi, nous aurons sensiblement le même type de temps, à savoir de fréquentes grisailles sur une grande partie du pays. Des éclaircies tenteront toutefois de s'imposer localement vers la Bretagne, mais plus généralement entre Midi-Pyrénées et les Alpes ou encore jusqu'en Franche-Comté. Des nuages et quelques pluies toucheront l'extrême Sud-Est et le Golfe du Lion le matin avant le retour du soleil en général en journée. Assez nuageux et parfois instable en Corse également. La bise de nord-est restera sensible, et si le mistral et la tramontane faibliront c'est un vent marin qui prendra la relève sur la Côte d'Azur et le Var. Il fera toujours froid en général, mais en légère hausse par endroits.