Les conditions anticycloniques se maintiennent

Ce mardi, nous aurons sensiblement le même type de temps, à savoir de fréquentes grisailles sur une grande partie du pays. Des éclaircies tenteront toutefois de s'imposer localement vers la Bretagne, mais plus généralement entre Midi-Pyrénées et les Alpes ou encore jusqu'en Franche-Comté. Des nuages et quelques pluies toucheront l'extrême Sud-Est et le Golfe du Lion le matin avant le retour du soleil en général en journée. Il fera assez nuageux et le temps sera parfois instable en Corse également.

La bise de nord-est restera sensible, et si le mistral et la tramontane faibliront c'est un vent marin qui prendra la relève sur la Côte d'Azur et le Var. Il fera toujours froid en général, mais en légère hausse par endroits.

60 jours ce sont écoulés entre ces deux photos 40000m3 d’eau ont été retenue entre prévision de l’été prochain sans cette réserve y’a longtemps qu’elle serait rendue à l’océan ?@Fragritwittos? pic.twitter.com/2WQFLHAjXj — jean pierre vallais (@jpierrevallais) January 24, 2023

Mercredi, la situation n'évoluera pas beaucoup avec des conditions toujours anticycloniques sur le nord du pays, favorables à l'installation de grisailles et de nuages bas qui seront à nouveau généralisés et persistants. Le ciel sera gris, la plupart du temps sans la moindre éclaircie, des Ardennes au Limousin, de l'Auvergne et du lyonnais à l'Alsace et à la Normandie. La couverture nuageuse sera un peu plus morcelée sur la moitié sud avec quelques éclaircies notamment au sud de la Garonne. Il neigera encore faiblement par retour d'Est sur les Alpes du Sud notamment sur le Mercantour. Les températures seront toujours assez fraîches et hivernales bien qu'elles seront généralement positives le matin avec peu d'amplitude l'après-midi.