Un temps humide et froid ce jeudi et vendredi

Ce jeudi, un front arrivé dans la nuit et pouvant donner un peu de verglas en Champagne-Ardenne principalement apportera des faibles pluies en journée du Bordelais aux Pays de la Loire jusqu'en Lorraine. Verglas et flocons pourront s'en mêler encore en Champagne et en Lorraine. On notera quelques flocons épars d'autre part en Auvergne. Le soleil résistera des Alpes à la Méditerranée où mistral et tramontane souffleront toujours fort. Des éclaircies reviendront après la perturbation entre la Bretagne et la frontière belge. Le thermomètre sera en hausse sensible, surtout au nord de la Loire.

La neige de jeudi dernier est toujours là. Une petite 2nd couche vient de tomber. Les routes sont verglacées.



Un bien bel hiver que nous avons là. pic.twitter.com/zNZCyPxzVU — Laurent Gasc (@LoranG76) January 26, 2023

Vendredi, le front atténué pourra encore donner un peu de crachin en plaine, localement mêlé de flocons épars, et de très faibles chutes de neige dès 300 mètres à peine des Pyrénées à l'Auvergne jusqu'en Alsace, surtout le matin. Il sera ensuite de moins en moins actif.

Au nord de la Loire, la grisaille restera omniprésente malgré quelques éclaircies entre la Bretagne et la Côte d'Opale. L'astre du jour parviendra à faire de belles apparitions d'autre part des Alpes au pourtour méditerranéen. Mistral et tramontane resteront de la partie. L'ambiance restera globalement assez froide, sans excès.