Une semaine marquée par le redoux

Ce lundi, une perturbation traversera le pays du nord vers le sud, avec de très nombreux nuages en général et quelques petites pluies éparses sur la moitié nord notamment. Le soleil brillera encore sur la moitié sud en matinée, hormis quelques grisailles sur le contour des Cévennes. Ces nuages seront plus nombreux l'après-midi entre Rhône-Alpes-Auvergne et l'Aquitaine, mais le soleil persistera encore sur un petit tiers sud du pays, tandis que des éclaircies reviendront au nord de la Seine.

Les températures seront un peu radoucies notamment sur l'ouest du pays avec près de 8 à 12 degrés des Hauts-de-France à la Bretagne, mais il fera encore froid sur le flanc est jusqu'en Auvergne avec 2 à 4 degrés. Fréquentes gelées matinales sur la moitié sud essentiellement. Forts mistral et tramontane entre 80 et 100 km/h.

Température de la nuit : -13 °

??????????????????????

Je vous présente mon meilleur ami dans la salle de traite :

Le chauffage#FrAgTw #CeuxQuiFontLeLait pic.twitter.com/Q0uO6yoewL — seb (@sebfr23) January 30, 2023

Mardi, brouillards et grisailles s'imposeront sur les trois-quarts du pays, notamment le matin. Un peu de bruine ne sera pas exclue localement sous les stratus les plus épais. Quelques petites éclaircies se développeront en journée entre les régions du nord-ouest, le Bassin parisien et la Champagne-Ardenne. Le soleil brillera surtout des Alpes jusqu'au pourtour méditerranéen, alors que mistral et tramontane souffleront fort entre la ville du Rhône, le Golfe du Lion et le Roussillon. Le thermomètre sera en légère hausse, repassant un chouia au-dessus des moyennes de saison.