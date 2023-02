Une relative douceur s'impose sur la France

Ce jeudi, les conditions météo resteront calmes sur l'ensemble de la France, mais souvent brumeuses et grises. Un peu de crachin pourra localement tomber dans le nord-est, notamment en Alsace. Quelques éclaircies se montreront tout de même en journée des côtes de la Manche à la Bretagne jusqu'aux Charentes. Le soleil brillera généreusement au sud de la Garonne, sur les régions méditerranéennes et l'arc alpin. Mistral et tramontane seront toujours de la partie, soufflant jusqu'à 80 km/h. Une certaine douceur s'imposera.

Tour de plaine en bocage.

Blé tendre : mélange variétal SD derrière tournesol et dans repousses de colza.

Colza en SD monograine derrière blé.

Couvert seigle-avoine-feverole avant maïs grain.

On attend une perturbation pour fertiliser : organique + minéral. pic.twitter.com/9b2ZX31JBc — GarsdH (@garsdherault) February 1, 2023

Vendredi, la grisaille sera une fois de plus bien compacte sur le quart nord-est, pouvant donner un peu de bruine localement, notamment entre les Ardennes et l'Alsace. Les conditions s'annoncent plus agréables sur les autres régions après dissipation des brumes et brouillards matinaux. Le soleil fera d'assez belles apparitions de la Normandie à la Bretagne jusqu'aux Charentes ainsi que sur le Massif Central. Il brillera même franchement du sud de la Garonne au pourtour méditerranéen jusqu'à l'arc alpin. Mistral et tramontane resteront de la partie dans leur domaine. Une relative douceur s'imposera.