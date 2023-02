Un week-end doux avant le retour du froid pour la semaine prochaine

Ce vendredi, la grisaille sera une fois de plus bien compacte sur le quart nord-est, pouvant donner un peu de bruine localement, notamment entre les Ardennes et l'Alsace. Les conditions s'annoncent plus agréables sur les autres régions après dissipation des brumes et brouillards matinaux. Le soleil fera d'assez belles apparitions de la Normandie à la Bretagne jusqu'aux Charentes ainsi que sur le Massif Central. Il brillera même franchement du sud de la Garonne au pourtour méditerranéen jusqu'à l'arc alpin. Mistral et tramontane resteront de la partie dans leur domaine. Une relative douceur s'imposera.

Samedi, la grisaille sera souvent très compacte sur la moitié nord jusqu'à la plaine de la Limagne, accompagnée parfois de brouillards matinaux. Les chances d'éclaircies seront minces sur ces régions malgré quelques trouées vers la Manche et l'Atlantique.

Sur une petite moitié sud en revanche, le soleil brillera largement après dissipation de quelques brumes et brouillards matinaux. Les nuages seront plutôt discrets dans l'après-midi. Il fera encore globalement doux.

Pour la semaine prochaine, les températures vont baisser et repasser sous les normales de saison.

L'arrivée du #froid est confirmée pour la semaine pro, mais il subsiste des divergences des modèles météo sur l'intensité de ce froid. Voici par exemple le modèle américain GFS, très froid, versus le modèle ensembliste de Météo Consult, plus raisonnable ??(T°C de la masse d'air) pic.twitter.com/UE62lGaxcZ — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 2, 2023