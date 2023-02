Les semis de printemps se dérouleront-ils dans le sec ou l'humidité ?

Quelles seront les conditions météo pour vos semis d'orge, de pois, féveroles et autres cultures de printemps ? Comment débutera la saison de pâturage 2023 ? Est-ce que les conditions anticycloniques vont perdurer durant les prochains mois ou l'humidité va-t-elle faire son retour ? Des gelées tardives sont-elles possibles ?

MeteoNews nous livre ses tendances météo pour les mois de mars, avril et mai 2023 avec une fiabilité estimée à 60 %.

Un temps humide en mars

Écarts de température : + 0,4 degré

Précipitations : abondantes

Ensoleillement : important

Les tendances météo pour mars 2023. (©MeteoNews)

L'anticyclone un peu trop au sud devrait laisser passer un courant d'ouest assez perturbé et pluvieux, mais plutôt de saison côté thermomètre. Une relative douceur s'imposerait les nuits, au contraire de journées parfois un peu fraîches. Les gelées se produiront parfois au gré des périodes un peu plus calmes.

Conditions humides et sombres également sur les régions méditerranéennes avec des pluies fréquentes et abondantes dans un contexte plutôt frais. Des épisodes neigeux notables seront probables sur l'est des Pyrénées, le sud des Alpes et les montagnes corses, voire localement en plaine.

Un mois d'avril classique

Écarts de température :+ 0,8 degré

Précipitations : de saison

Ensoleillement : de saison

Les tendances météo pour avril 2023. (©MeteoNews)

Avril 2023 s'annonce a priori très classique sur la France, partagé équitablement entre périodes anticycloniques, calmes et sèches, et conditions dépressionnaires plus agitées voire venteuses et humides.

En conséquence : un temps globalement de saison notamment côté précipitations et ensoleillement !

Les températures quant à elles devraient tout de même être supérieures aux normales saisonnières, plus particulièrement des Pyrénées aux régions centrales jusqu'aux frontières de l'est. Quelques gelées tardives compensées par des petits pics de chaleur précoces sont envisagées.

Mai frais, pluvieux et sombre

Écarts de température : - 1,3 degré

Précipitations : fréquentes et abondantes

Ensoleillement : faible

Les tendances météo pour mai 2023. (©MeteoNews)

Mai 2023 pourrait bien être « pourri » sur la France, à la fois très frais, pluvieux et sombre. En effet, des basses pressions fluctuant entre les îles Britanniques et la mer Baltique dirigeraient un courant d'ouest à nord frais et humide sur notre pays. Résultat : une fraîcheur marquée et des potentielles gelées tardives.

Un contexte très humide est également attendu avec des passages pluvieux fréquents et intenses. Cette situation très dépressionnaire devrait aussi donner un ensoleillement particulièrement faible pour la saison. Un truc pour vous rassurer ? Les 37 % de marge d'erreur…