Soleil et fraîcheur pour cette semaine

Ce lundi matin, encore quelques précipitations à prévoir autour du golfe du Lion qui s'évacueront rapidement vers le Roussillon puis l'Espagne. Ailleurs, le temps sera sec sous une nette influence anticyclonique. Malgré tout, alors que le courant bascule au nord-est et que la bise est parfois modérée à sensible, les nuages bas resteront encore assez fréquents des frontières belges et allemandes au Massif Central en passant par la Bourgogne Franche-Comté et Rhône Alpes.

Des côtes de la Manche à la Bretagne et à l'Aquitaine en passant par le Poitou et le Val de Loire, les éclaircies se feront par contre beaucoup plus généreuses alors que le soleil pourra également faire de belles apparitions sur le pourtour méditerranéen. Retour d'un peu d'humidité entre les Alpes et la Provence en soirée et nuit suivante avec quelques flocons à basse altitude. Les températures seront en baisse.

Avec le flux d'est continental, le froid s'installe sur le pays. Demain matin, les gelées deviendront plus fréquentes que ce lundi matin, mais elles resteront encore faibles (0 à -3°C) en plaine.

Mardi, la journée débutera sous un ciel chargé pouvant donner un peu de neige jusqu'en plaine sur le Massif Central pouvant déborder vers le Lyonnais avant une rapide amélioration ensoleillée en journée. Le ciel restera plus sombre au sud de la Garonne jusqu'au Languedoc-Roussillon avec quelques pluies, surtout sur les Pyrénées-Orientales sous un vent marin soutenu. Partout ailleurs, le soleil brillera très généreusement sous une petite bise de nord-est. Chute des températures avec des gelées fréquentes à l'aube et une certaine fraîcheur encore l'après-midi.