Des nuages tenaces au nord de la Loire vendredi

Ce jeudi, un petit front inactif arrivera en provenance de la Manche et de l'humidité s'infiltrera sous les hautes pressions. Ainsi, le ciel aura tendance à se voiler de la Bretagne aux Ardennes en cours de journée, tandis que les nuages se feront assez épais des Côtes-d'Armor à la côte d'Opale en passant par la Normandie et la baie de Somme, où le ciel pourra se couvrir.

Du Grand-Est aux Pyrénées, aux Alpes et à Paca, le ciel restera souvent totalement dégagé avec un grand soleil, si ce n'est tout de même quelques nuages l'après-midi entre les Pyrénées et le Massif Central. Les températures seront toujours négatives en général le matin, avec des gelées en léger recul dans le nord-ouest, et des maximales plus ou moins proches des valeurs de saison.

très tôt ce matin démarrage des apports #nutritionnels sur #cultures d’#orge et de #colza en conditions optimales de portance et sans mettre de terre sur la route #fenêtreouverte #lorraine pic.twitter.com/iSZkkpGEEF — julien_54 ???????? (@BADURAUX_j) February 9, 2023

Vendredi, la couverture nuageuse s'annonce souvent importante au nord de la Loire sous le front inactif. Il s'agira le plus souvent de brouillards et nuages bas tenaces, laissant ici ou là une petite place aux éclaircies. Au sud du fleuve en revanche, le soleil brillera une nouvelle fois très largement après dissipation de quelques brumes matinales. Pas de gel sous les stratus, encore froid au sud et à l'est. Dans l'après-midi, le thermomètre sera de saison voire un chouia au-dessus des chiffres habituels.