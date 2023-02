Le thermomètre remonte en journée

Ce vendredi, la couverture nuageuse s'annonce souvent importante au nord de la Loire sous le front inactif. Il s'agira le plus souvent de brouillards et nuages bas tenaces, laissant ici ou là une petite place aux éclaircies. Au sud du fleuve en revanche, le soleil brillera une nouvelle fois très largement après dissipation de quelques brumes matinales. Pas de gel sous les stratus, encore froid au sud et à l'est. Dans l'après-midi, le thermomètre sera de saison voire un chouia au-dessus des chiffres habituels.

Profiter du spectacle, prendre un grand bol d’air frais avant de m’enfermer dans la nurserie.

La nature est majestueuse.

Samedi, les conditions anticycloniques maintiendront un temps calme sur la France. Attention toutefois aux brouillards matinaux parfois denses entre la Bretagne et la Champagne-Ardenne. Ils se dissiperont généralement avant midi.

En journée, la grisaille restera souvent compacte des frontières du nord-est au Bassin Parisien jusqu'en Normandie. Partout ailleurs, le soleil brillera très largement. Quelques gelées matinales, faibles à modérées, suivies d'une relative douceur dans le courant de l'après-midi.