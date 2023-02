Vers un temps plus sec et froid

Après deux journées de vendredi et samedi encore grises sur une large moitié nord du pays mais plutôt douces, un front froid très atténué traversera le pays entre la nuit suivante et dimanche, basculant le vent au nord après son passage avec une première légère baisse du thermomètre.

A partir de lundi, les hautes pressions s'étaleront du Royaume-Uni à la Pologne, dirigeant un courant d'est continental bien sec et relativement froid.

Résultat : le retour en force du soleil sur l'ensemble de la France après de longues semaines de grisaille. Le tout sous une petite bise de nord-est frisquette qui fera chuter les températures, davantage sur les nuits que les journées. Le Roussillon et les régions au sud de la Garonne seront toutefois quelque peu à l'écart, sous davantage de nuages voire quelques pluies et flocons à basse altitude.

Le #froid de la semaine prochaine est confirmé, mais il ne sera pas intense. Les #températures pourront descendre 2 à 3°C sous les moyennes avec des #gelées marquées. On surveille un risque de #neige en #Paca et en #Corse lundi ?? pic.twitter.com/m0N68ETTfC — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 3, 2023

Du gel généralisé

Les gelées seront généralisées à toutes les régions entre mardi et vendredi, sauf quelques franges côtières légèrement adoucies, gel modéré à fort mais sans gros excès, le plus souvent entre 0 et - 5 degrés, localement plus bas dans les secteurs habituellement plus froids (Ardennes, Landes, Berry, combes du Jura...).

En revanche, les températures diurnes resteront de saison ou juste légèrement en-dessous. La composante orientale du vent n'apportera pas d'air suffisamment froid et l'ensoleillement fera le reste en cette période de l'hiver où la durée du jour croît rapidement.

La durée de cet épisode de froid modéré et sec est encore indécise. Il semble acquis qu'elle perdurera au moins jusqu'à vendredi prochain (10 février). Les modèles météo sont très hésitants pour la suite entre persistance d'un temps plutôt froid ou un redoux.