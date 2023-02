Après le brouillard matinal, le soleil s'impose sur l'Hexagone

Ce lundi, les bancs de grisailles et de brouillards s'annoncent plus rares que ces derniers jours, mais certaines nappes seront présentes localement le matin du nord de la Seine à la Lorraine et à l'Alsace notamment, voire sur le Val de Saône et la vallée de la Garonne.

Puis c'est un franc soleil qui s'imposera très généralement et largement du matin au soir sur le reste de l'Hexagone. Le mercure restera proche de la gelée le matin, puis on attend partout ou presque plus de 10 à 12 degrés en journée, jusqu'à 16 en Aquitaine.

Le soleil se lève sur ce champ de blé des @hautsdefrance. Pas une goutte de pluie à l’horizon @BONNIN1402

La #secheresse va vite parler d’elle… pic.twitter.com/YV5BU0ansk — Jean lanvin (@Lanvin14J) February 13, 2023

Mardi, le champ de pression restera très élevé avec près de 1 034 hectopascals. Cela favorisera un temps bien calme encore une fois sur l'Hexagone, ce qui se caractérisera par quelques bancs de brouillards localement en matinée, notamment du nord de la Seine à la Lorraine et à l'Alsace, mais aussi du Golfe du Lion à l'Aquitaine.

C'est ensuite un plein soleil qui prendra largement le dessus comme partout ailleurs en cours de journée. Il fera de nouveau froid en matinée avec des gelées matinales assez fréquentes, puis il fera très doux l'après-midi avec souvent près de 12 à 15 degrés du Nord au Sud : des valeurs de fin-mars. À noter un peu de vent marin et d'autan rentrant du Golfe du Lion au Midi-Toulousain.