Un brutal coup de froid dimanche

Ce vendredi, les conditions météo resteront humides du centre-ouest jusqu'aux frontières de l'est et jusqu'en Provence où nuages et pluies s'imposeront une bonne partie de la journée, tournant en neige dès 600-700 mètres sur le Massif Central. Le temps s'annonce plus sec du nord de la Bretagne au Bassin Parisien jusqu'aux frontières belge et allemande malgré des grisailles souvent tenaces, sauf du Cotentin au Finistère où le soleil fera de belles apparitions.

Belles éclaircies aussi au sud de la Garonne et dans une moindre mesure sur le Roussillon, la Côte d'Azur ou encore l'île de beauté. Le thermomètre perdra quelques degrés, plus ou moins de saison selon les régions l'après-midi.

5mm ce matin.

Plus que 295 et on sera bon. Les lacs et rivières sont prêts à tout recevoir pic.twitter.com/CRDDjehEBf — Laurent Gasc (@LoranG76) February 24, 2023

Samedi, quelques pluies s'attarderont sur le Languedoc-Roussillon, parfois assez conséquentes. Les conditions se dégraderont par ailleurs entre la Corse et la côte Varoise en journée à l'arrivée de pluie. Les conditions s'annoncent plus sèches sur le reste du pays, très nuageux encore malgré quelques éclaircies entre la façade Atlantiques, les frontières du nord-est et les Alpes, parfois assez durables. On notera la présence de la tramontane et surtout du mistral qui soufflera fort. Les températures seront orientées à la baisse, proches des chiffres de saison.

À compter de dimanche, les températures vont diminuer de 5°C sous les moyennes tandis qu'un risque de neige à très basse altitude concernera le sud-est. Ce coup de froid brutal devrait durer jusqu'au début de la semaine.