Le froid persiste sur la France

Ce mardi, un temps gris ou très nuageux concernera les régions proches de la Méditerranée avec quelques pluies côtières, copieuses essentiellement en Corse. Des nuages s'échapperont vers le Midi-Pyrénées, le Massif Central ou encore les Alpes. Une petite zone très faiblement neigeuse se développera du Lyonnais au Berry jusqu'au sud de la Champagne en journée.

?? Les gelées étaient nombreuses et parfois fortes ce matin du 28 février 2023



? -8,5°C à Blars (46)

? -7,8°C à Tanques (61)

? -7,7°C à Chaillac (36)

? -7,7°C à La Fresnaye (72)

? -6,6°C à Gourdon (46)

? -5,6°C à Brive (19)

? -5,4°C à Ambérieu (01)

? -4,7°C à Nevers (58) pic.twitter.com/AoiwdZWgbx — Guillaume Séchet (@Meteovilles) February 28, 2023

Dans le même temps, un front très peu actif apportera quelques gouttes près de la Manche, se mêlant de flocons épars dans l'intérieur, le tout en faible quantité. Partout ailleurs, le temps restera sec et le plus souvent bien ensoleillé. La bise de nord-est soufflera encore assez fort et donnera une sensation très froide. Les gelées sont très fréquentes à l'aube, ambiance hivernale.

Mercredi, un temps couvert et très pluvieux concernera la Corse toute la journée avec des chutes de neige abondantes en moyenne et haute montagne. De nombreux nuages s'échapperont vers la Côte d'Azur jusqu'à la rade de Marseille, mais le temps restera sec. Du sud de la Garonne aux Alpes, malgré quelques passages nuageux, le soleil s'annonce bien présent. Il brillera franchement partout ailleurs parmi de rares cumulus ou cirrus locaux. A noter toutefois quelques bancs de nuages bas du Cotentin au Pays de Léon. La bise soufflera encore sensiblement et le froid persistera.