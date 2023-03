Les températures restent hivernales

Ce jeudi restera calme et sec en toutes régions. Le soleil résistera surtout du nord de la Seine au bassin Parisien jusqu'en Champagne. Quelques nuages s'inviteront ailleurs, souvent des stratus, notamment l'après-midi du nord-est au sud-ouest. D'importants passages nuageux circuleront d'autre part près de la Méditerranée, donnant de la pluie en Corse pouvant déborder vers le littoral Varois. La bise se calmera. Il fera encore froid le matin avec des gelées très fréquentes, plus ou moins de saison selon les régions dans l'après-midi.

Vendredi, l'anticyclone se décalera à l'ouest de l'Irlande, dirigeant un flux de nord plus humide dans les basses couches de l'atmosphère. Les stratus seront ainsi beaucoup plus nombreux et parfois tenaces sur les trois-quarts du pays. De belles poches d'éclaircies résisteront de la Bretagne au Bassin Parisien jusqu'aux frontières du nord-est. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée, sauf en Corse où nuages et pluies encore conséquentes s'imposeront. Mistral et tramontane souffleront fort dans leur domaine. L'ambiance sera encore hivernale côté thermomètre.