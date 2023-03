Des conditions anticycloniques pour la fin de la semaine

Ce vendredi, l'anticyclone se décalera à l'ouest de l'Irlande, dirigeant un flux de nord plus humide dans les basses couches de l'atmosphère. Les stratus seront ainsi beaucoup plus nombreux et parfois tenaces sur les trois-quarts du pays. De belles poches d'éclaircies résisteront de la Bretagne au Bassin Parisien jusqu'aux frontières du nord-est. Le soleil brillera surtout près de la Méditerranée, sauf en Corse où nuages et pluies encore conséquentes s'imposeront. Mistral et tramontane souffleront fort dans leur domaine. L'ambiance sera encore hivernale côté thermomètre.

Franchement, les gens qui ont pas besoin de se lever dans la nuit, je suis un peu triste pour vous.



Le nombre de levers de soleil que vous ratez…#YaPireCommeBureau

Samedi, les conditions resteront anticycloniques, mais de l'humidité de basse couche s'imposera des côtes de la Manche à la Champagne jusqu'à la Lorraine d'une part sous forme de grisailles voire de quelques brouillards matinaux, mais aussi de la Garonne à la Plaine de la Limagne jusqu'aux vallées alpines. Partout ailleurs, le soleil fera encore de très larges apparitions. La Corse retrouvera de belles éclaircies malgré un petit risque d'averses locales. Les températures seront toujours inférieures aux normales de saison.

Pour la semaine prochaine, MeteoNews prévoit le retour de la pluie.