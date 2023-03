Les conditions météo se dégradent apportant pluies et grisailles

Ce mardi, un temps généralement humide et très nuageux s'imposera malgré quelques belles éclaircies matinales de l'Auvergne aux Alpes jusqu'en Méditerranée. Les conditions se dégraderont ensuite à l'arrivée d'une perturbation partant du Golfe de Gascogne vers la région Rhône-Alpes en journée avec nuages et pluies. Un autre front arrivera par les côtes de la Manche et envahira les régions situées au nord de la Seine, apportant là aussi grisaille et pluie. La Méditerranée conservera des éclaircies l'après-midi. Le thermomètre sera toujours inférieur aux normales de saison.

? Un impressionnant contraste de masses d'air est prévu mercredi 8 mars 2023 dans le nord de la France ! Dès le matin, il pourrait faire 12°C en #Normandie et #ÎleDeFrance mais 0°C dans le #NordPasDeCalais sous la #neige ! Notre article ? https://t.co/8pZU1J1ge6 pic.twitter.com/ZFl6KeIF5i — Guillaume Séchet (@Meteovilles) March 6, 2023

Mercredi, les conditions vont franchement se dégrader sur quasiment tout le pays au passage de fronts successifs apportant un temps couvert et bien pluvieux. Il neigera le matin sur le Nord et le Pas-de-Calais avant un redoux sous la pluie en journée. Des éclaircies résisteront ainsi qu'un temps plus sec du Midi-Pyrénées au littoral méditerranéen. Le vent soufflera fort sur les deux-tiers nord du pays, de secteur sud-ouest. Les températures remonteront très franchement et la douceur s'imposera.