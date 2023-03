Le défilé de perturbations sur la France se poursuit

Ce jeudi, les perturbations continueront de défiler sur la moitié nord jusqu'au Massif Central, apportant grisaille, pluies parfois copieuses et vent assez fort, notamment près de l'océan et de la Manche.

Le ciel sera plus changeant sur le quart sud-ouest où nuages, éclaircies et quelques averses alterneront. Le temps sera plus sec et lumineux des Alpes à la Méditerranée, voire ensoleillé sur les côtes. Il fera bien doux pour la saison.

Le #Colza23 apprécie les pluies de ces derniers jours pic.twitter.com/HxleBV0iEp — sylagri ?? ?? ?? ???? ?????? (@sylagri) March 9, 2023

Vendredi, la rail océanique restera bien en place, apportant une succession de fronts pluvieux en rang serré sur la France. Grisaille et pluies parfois copieuses persisteront quasiment partout avec davantage d'activité vers les reliefs de l'est. Le pourtour méditerranéen restera à l'écart malgré des passages nuageux parfois nombreux, voire une averse en Corse. Le vent soufflera fort sur les trois-quarts du pays, de secteur ouest à sud-ouest. Il fera relativement doux, plus frais le long des côtes de la Manche.