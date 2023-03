Coup de vent pour jeudi soir et pluies soutenues par endroits

Une grande douceur s'est installée sur l'Hexagone depuis mercredi. On relevait ainsi près de 22 degrés dans le sud de l'Aquitaine, et une moyenne de 15 degrés sur le reste du pays, soit un niveau de mois d'avril.

Un rafraîchissement temporaire se produira vendredi après-midi avec le retour à des valeurs de saison (8 à 15 degrés en général, près de 20 encore en Méditerranée).

Un coup de vent à partir de ce jeudi soir

L'actualité, c'est aussi ce coup de vent qui va toucher les côtes de la Manche, de la Bretagne et de l'Atlantique à partir de ce jeudi, avec un renforcement notable en soirée et dans la nuit de jeudi à vendredi : on attend près de 90 km/h en rafales, parfois 100.

Ce coup de vent progressera ensuite dans l'intérieur des terres vendredi matin, atteignant une large partie du pays en cours de journée, avec des pointes qui approcheront les 70 à 80 km/h. Le pourtour méditerranéen subira aussi de fortes rafales avec près de 90 à 100 km/h jusqu'en Corse.

Cumul de pluie prévu sur 10 jours (©Ubimet)

Pluies soutenues par endroits

Et les précipitations tant attendues en cette fin d'hiver trop sec seront également bien au programme. Des cumuls parfois importants sont en effet prévus, notamment de la côte Atlantique au Cantal, mais aussi de la Franche-Comté aux Alpes, avec parfois plus de 50 ou 60 litres d'eau au mètre carré d'ici à vendredi soir.

D'une manière plus générale, entre 20 et 60 millimètres pourraient tomber en moyenne dans les dix jours qui viennent en France, et parfois plus de 100 millimètres sur les reliefs.