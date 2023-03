Giboulées dans le nord-est mercredi, temps calme ailleurs

Ce mardi, des fortes pluies se produiront sur la région Rhône-Alpes et dans une moindre mesure de l'Auvergne aux Pyrénées, plus particulièrement le matin avant du mieux en journée. Le soleil résistera près de la Méditerranée sous de fortes rafales de mistral et de tramontane. Quelques averses pourront arroser la Corse. Sur un large quart nord-est, des giboulées se produiront assez fréquemment, pouvant se mêler de grésil voire de flocons mouillés jusqu'à très basse altitude. Le temps s'annonce plus sec et lumineux des Charentes à la Bretagne jusqu'au Calvados sous un vent de nord-ouest soufflant fort. Retour en force de la fraîcheur.

Mercredi, quelques giboulées pourront circuler le matin le long des frontières du nord-est, souvent sous forme de neige avec des températures autour de 0 degré et pouvant temporairement blanchir le sol. Les conditions seront beaucoup plus calmes sur le reste de la France, souvent nuageuses tout de même au nord et à l'ouest après des éclaircies matinales. L'astre du jour brillera en revanche des Pyrénées au quart sud-est. À noter quelques gouttes l'après-midi sur le Finistère. Mistral et tramontane resteront soutenus dans leur domaine. Ambiance fraîche dans l'ensemble.