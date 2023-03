Une grande douceur s'installe sur la France

Ce jeudi, la France se situera dans un flux de sud temporairement plus sec et surtout très radouci de nouveau. Un ciel voilé sera présent sur la plupart des régions, mais c'est bien le soleil qui dominera les débats. Une perturbation ondulera toutefois sur le Finistère et le Cotentin en cours d'après-midi ou de soirée avec les premières pluies.

Côté mercure, on attend près de 14 à 22 degrés en général, avec des pointes à 26 ou 27 en Aquitaine. Le vent de sud sera sensible, voire fort par vent d'autan en Midi-Pyrénées avec près de 80 km/h.

Dans mon cas, 45mm en 15j...c'est bien déjà.

Les previsions de la semaine prochaine semblent annoncer un p'tit complément.



Il faudra de toutes façons des pluies régulières pour assurer la campagne.#FrAgTw pic.twitter.com/OYBOgxy0zA — Patrick Pigeon ???????????? (@Pat2816) March 16, 2023

Vendredi, le flux de sud-ouest ramènera des nuages et des averses depuis l'ouest et le nord du pays dès le matin. Ces averses ou pluies désorganisées progresseront tant bien que mal vers le Centre, la Champagne puis la Lorraine d'ici la fin de journée. La façade est et sud-est resteront au sec avec des voiles d'altitude et une belle impression lumineuse. Des entrées maritimes seront présentes sur l'arrière-pays du Languedoc avec des grisailles et quelques bruines. Le vent de sud soufflera assez fort ou sensiblement en général, et particulièrement entre Midi-Toulousain, le pourtour méditerranéen et en remontant du Lyonnais au Val de Saône (jusqu'à 70 à 90 km/h sur ces régions).

Une belle douceur sera encore d'actualité avec près de 15 à 20 degrés en moyenne (un peu moins sur le Finistère).