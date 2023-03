Un temps instable pour la fin de semaine

Ce vendredi, le flux de sud-ouest ramènera des nuages et des averses depuis l'ouest et le nord du pays dès le matin. Ces averses ou pluies désorganisées progresseront tant bien que mal vers le Centre, la Champagne puis la Lorraine d'ici la fin de journée.

Les façades est et sud-est resteront au sec avec des voiles d'altitude et une belle impression lumineuse. Des entrées maritimes seront présentes sur l'arrière-pays du Languedoc avec des grisailles et quelques bruines. Le vent de sud soufflera assez fort ou sensiblement en général, et particulièrement entre Midi-Toulousain, le pourtour méditerranéen et en remontant du Lyonnais au Val de Saône (jusqu'à 70 à 90 km/h sur ces régions). Une belle douceur sera encore d'actualité avec près de 15 à 20 degrés en moyenne (un peu moins sur le Finistère).

Magnifique levé de soleil ce matin à la ferme avec les cloches de l église qui sonnent au loin ça c est mon pays pic.twitter.com/iwbPmp1sI8 — Cédric (@agric15) March 17, 2023

Samedi, les conditions se dégraderont sur une large moitié ouest du pays au passage d'une perturbation apportant un temps très nuageux à couvert et des pluies fréquentes, localement assez copieuses, le tout sous un vent de sud à sud-ouest soutenu. Quelques belles éclaircies résisteront près des frontières de l'est et surtout de la Côte d'Azur à l'île de beauté. Le vent de sud à sud-ouest soufflera parfois assez fort. Il maintiendra une atmosphère assez douce.