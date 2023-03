Le retour d'un temps calme et sec

Ce lundi, c'est une petite dorsale anticyclonique qui fera son effet sur l'Hexagone. Le temps s'annonce en effet généralement plus sec, hormis quelques gouttes du Finistère au Cotentin ou à la côte d'Opale. Partout ailleurs, il faudra d'abord compter avec des grisailles matinales sur le flanc est et le sud-ouest avec parfois des visibilités réduites, voire quelques passages nuageux au nord de la Seine.

Puis le soleil s'imposera plus franchement en cours d'après-midi sur la plupart des régions, hormis un ciel qui restera nuageux près des côtes de la Manche et sur l'extrême Nord. Les températures seront fraîches à l'aube avec de petites gelées locales dans le Centre, puis on approchera ou dépassera légèrement le niveau de saison l'après-midi.

Mardi, un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire se mettra progressivement en place, encore assez mou dans un premier temps. Un front atténué apportera un temps très nuageux et quelques pluies faibles à localement modérées, principalement au nord de la Loire le matin. Des éclaircies réapparaîtront dans l'après-midi entre deux ondées résiduelles.

Des Landes au Massif Central jusqu'aux Savoie et aux frontières du nord-est, le ciel s'ennuagera peu à peu. Plus au sud en revanche, l'astre du jour se montrera encore largement malgré des bancs de cirrus assez fréquents. Le vent de sud-ouest sera soutenu près de la Manche et une certaine douceur s'imposera en toutes régions.