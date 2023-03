Une perturbation arrive au nord de la Loire mercredi

Ce mardi, un flux d'ouest à sud-ouest dépressionnaire se mettra progressivement en place, encore assez mou dans un premier temps. Un front atténué apportera un temps très nuageux et quelques pluies faibles à localement modérées, principalement au nord de la Loire le matin. Des éclaircies réapparaîtront dans l'après-midi entre deux ondées résiduelles.

Des Landes au Massif Central jusqu'aux Savoie et aux frontières du nord-est, le ciel s'ennuagera peu à peu. Plus au sud en revanche, l'astre du jour se montrera encore largement malgré des bancs de cirrus assez fréquents. Le vent de sud-ouest sera soutenu près de la Manche et une certaine douceur s'imposera en toutes régions.

?? Superbes couleurs dans le ciel du #Nord en ce 20 mars 2023, premier jour du #printemps calendaire. Photo depuis Saint-Hilaire-sur-Helpe pour https://t.co/7dd423WsVj pic.twitter.com/WOcpUJRqCq — Guillaume Séchet (@Meteovilles) March 20, 2023

Mercredi, une perturbation envahira les régions situées au nord de la Loire, donnant un temps gris et souvent pluvieux, ainsi que des fortes rafales de vent jusque dans les terres.

Du Golfe de Gascogne à la frontière Allemande, le ciel se chargera de plus en plus, alors que le soleil résistera pas mal des Pyrénées au quart sud-est jusqu'aux Alpes malgré des cirrus et cumulus se multipliant. Le thermomètre restera quelques degrés au-dessus des chiffres de saison.