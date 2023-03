Une journée de jeudi douce avant une baisse du thermomètre

Ce jeudi, la perturbation de la veille ondulera encore sur les mêmes régions, au nord d'une ligne Bordeaux-Strasbourg avec un ciel largement couvert ou très nuageux et des pluies.

Ces dernières resteront assez faibles et intermittentes en général notamment vers la Champagne, la Lorraine ou le Centre. Elles deviendront par contre plus soutenues et régulières d'ici la soirée et la nuit vers la Bretagne ou la Vendée à l'approche d'un front froid plus actif pour la nuit suivante.

Le vent soufflera assez fort dans le Nord-Ouest avec des rafales jusqu'à 60 à 80 km/h sur les côtes de la Manche et la Bretagne. Au sud, le ciel sera surtout voilé ou laiteux, des Pyrénées aux Alpes avec un temps encore sec. Des entrées maritimes seront de mise une bonne partie de la journée sur l'Hérault et le Gard. Le mercure sera très doux pour la saison en particulier dans le sud-ouest avec parfois plus de 18 à 20 degrés.

Vendredi, la perturbation de la veille se décalera vers l'Est. Elle donnera encore un temps bien maussade et pluvieux une bonne partie de la journée de l'Alsace au Massif Central, et surtout sur Rhône-Alpes et la Franche-Comté avec des pluies assez copieuses aux abords du Jura et des Alpes du Nord. Il neigera vers 2000 m d'altitude.

A l'arrière, au nord d'une ligne Limoges-Metz, un ciel de traîne prendra le relais avec d'abord d'assez belles éclaircies en matinée, puis des averses instables de plus en plus nombreuses au fil des heures dans l'après-midi. Ces averses pourront parfois se montrer instables et soutenues, voire orageuses, notamment vers les côtes de la Manche. Elles se poursuivront en soirée avec le retour de la neige dès 1 500 m dans les massifs de l'Est. L'extrême sud, des Pyrénées à la côte d'Azur, conservera un temps plus sec et moins nuageux. Les températures seront en baisse surtout au nord de la Loire.