Une météo agitée pour la fin de semaine

Ce vendredi, la perturbation de la veille se décalera vers l'est. Elle donnera encore un temps bien maussade et pluvieux une bonne partie de la journée de l'Alsace au Massif Central, et surtout sur Rhône-Alpes et la Franche-Comté avec des pluies assez copieuses aux abords du Jura et des Alpes du Nord. Il neigera vers 2 000 m d'altitude.

À l'arrière, au nord d'une ligne Limoges-Metz, un ciel de traîne prendra le relais avec d'abord d'assez belles éclaircies en matinée, puis des averses instables de plus en plus nombreuses au fil des heures dans l'après-midi. Ces averses pourront parfois se montrer instables et soutenues, voire orageuses, notamment sur le nord-ouest. Elles se poursuivront en soirée avec le retour de la neige dès 1 500 m à peine dans les massifs de l'Est. L'extrême sud, des Pyrénées à la côte d'Azur, conservera un temps plus sec et moins nuageux. Les températures seront en baisse surtout sous les averses.

Après la perturbation copieuse de la veille : 25 mm, place à un ciel de #traîne aujourd'hui à #Taupont(56) avec déjà la formation de nombreux #cumulus cachant temporairement le soleil . pic.twitter.com/gcjS0nzqtv — Bernard Trouillet (@BernardT60) March 24, 2023

Samedi, le flux d'ouest restera bien présent sur l'Hexagone, avec des rafales proches des 50 à 60 km/h sur la moitié nord, jusqu'à 80 près des côtes de la Manche. Le ciel sera très changeant et partagé entre nuages, éclaircies et des averses un peu partout. Des flocons apparaîtront en montagne au-dessus de 1 100 m environ. Le temps sera cependant plus sec sur une petite frange sud du pays, du sud de la Garonne au pourtour méditerranéen. Les températures seront stables ou en très légère baisse sur la moitié nord et en très légère hausse dans le Midi.