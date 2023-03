Du vent jusqu'à dimanche sur la France !

Les fortes rafales de vent de secteur sud-ouest à ouest enregistrées ce vendredi après-midi ne faibliront pas en soirée et nuit prochaine, principalement sur les côtes. C'est une dépression située du nord de l'Irlande à la Scandinavie qui canalise ce flux d'ouest à sud-ouest perturbé et venteux sur une bonne partie du continent, indique MeteoNews.

Lire aussi : Après la sécheresse hivernale, la pluie rassure et profite aux cultures

Coup de vent sur l'extrême nord samedi

La situation restera bien perturbée samedi, avec de nouveau pas mal de vent notamment sur la moitié nord (autour des 60 km/h). Mais c'est sur l'extrême nord du pays qu'on attend un coup de vent plus conséquent, avec des rafales qui approcheront les 80 à 90 km/h des côtes de la Manche au Nord-Pas-de-Calais.

À noter qu'en cours de soirée de samedi, un nouveau coup de vent approchera des côtes atlantiques avec près de 80 à 90 km/h sur le littoral, mais éventuellement de fortes rafales seront possibles en pénétrant dans l'intérieur des terres des Pays de la Loire durant la nuit de samedi à dimanche (à préciser). Ces divers coups de vent nécessiteront une alerte jaune ou orange selon les endroits.

Nouveau fort coup de vent probable

Et pour conclure cette série très agitée c'est un nouveau coup de vent qui s'engouffrera dimanche depuis la côte Atlantique, mais en prenant cette fois une direction plus sud. On pourrait approcher les 90 à 100 km/h entre la Vendée et le Pays basque, et les 80 km/h des Charentes à Midi-Pyrénées.

Ce coup de vent balaiera ensuite tout le pourtour méditerranéen jusqu'en Corse, avec là encore des rafales qui approcheront les 90 km/h en rafales.