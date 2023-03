Près de 20 degrés au nord mercredi, 28 ou 29 dans le sud-ouest !

Ce mardi, un temps calme et lumineux concernera les trois-quarts de la France, avec davantage de lumière et de soleil vers le sud du pays. Les passages nuageux se multiplieront surtout de la Bretagne à la frontière belge où quelques pluies feront leur apparition dans l'après-midi ou la soirée, essentiellement près des côtes. Le vent de sud soufflera fort sur les côtes bretonnes et normandes. Des gelées se produiront au lever du jour des frontières du nord-est au Massif Central. Les températures contrastées en journée, fraîcheur au nord-est mais belle douceur au sud de la Garonne.

Engrais ce matin ?? année atypique comme beaucoup, on s'adapte 100 unités avant les premières pluie et 50 maintenant avant une pluie fin de semaine c'est beau pour le moment ?? pic.twitter.com/S56fmAA00O — guigui (@Guiguiperdereau) March 28, 2023

Mercredi, le champ de pressions baissera lentement sur l'Hexagone, à l'approche d'une perturbation depuis l'Atlantique. Il pleuvra en début de soirée en Bretagne et sur le Cotentin, avant de progresser sur le quart nord-ouest et le centre du pays jusqu'en Alsace durant la nuit. En attendant, un léger flux de sud ramènera de l'air très doux sur le pays, sous un ciel bien voilé mais lumineux et sec, plus franchement ensoleillé dans le Midi. On attend près de 20 degrés en moyenne sur la moitié Nord, et jusqu'à 28 ou 29 degrés dans le Sud-Ouest !