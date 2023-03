De fortes rafales de vent jeudi soir sur le nord de la France

Ce jeudi, un front pluvieux s'évacuera le matin du Limousin au Lyonnais jusqu'en Alsace où quelques pluies persisteront, alors que des averses éclateront fréquemment sur la moitié nord. Elles persisteront l'après-midi en prenant localement un caractère orageux sous de fortes rafales de vent.

Pas en retard pour les semis, mais c'est normal c'est nos essais date, densité de semis en maïs et tournesol. Un tout petit créneau mais on l'a saisi, le sol a ressuyer et réchauffé. A voir la suite de l'évolution. pic.twitter.com/6WygzDgwjq — Mallinger Benoît (@BenoitMallinger) March 29, 2023

Plus au sud, les conditions s'annoncent plus sèches et le soleil fera quelques belles apparitions tout au long de la journée, en particulier des Pyrénées au pourtour Méditerranéen jusqu'au sud des Alpes. Bien qu'en baisse, les températures resteront supérieures aux normales saisonnières.