Des pluies fréquentes ces prochains jours

Ce vendredi, une petite dépression assez creuse (980 hPa) circulera au sud de l'Angleterre, ce qui provoquera un coup de vent sur toute la moitié nord du pays. Les rafales pourront approcher les 100 km/h de la pointe bretonne à la Normandie et jusqu'à la côte d'Opale. Le vent soufflera souvent entre 60 et 90 km/h sur le reste de la moitié nord avec parfois de plus fortes bourrasques sous averses orageuses.

Averses et pluies seront en effet fréquentes et copieuses en général. Le temps sera plus calme et sec en Paca avec un ciel plus ensoleillé ou seulement voilé. Le mercure baissera encore avec peu d'amplitude entre matin et après-midi au nord de la Loire, encore très doux dans le sud-est.

L hiver est long dans le cantal alors que dans d autres régions les animaux sont dans les prairies nous ils attendrons encore une quinzaine de jours voir 1 mois à plus haute altitude pic.twitter.com/IHOQ30wPub — Cédric (@agric15) March 31, 2023

Samedi, une perturbation va continuer d'onduler sur le quart nord-est de la France entre l'extrême Nord et l'Alsace, avec des pluies fréquentes tout au long de la journée et un ciel bien chargé à couvert. Ailleurs, c'est aussi de l'instabilité qui sera présente sur le reste du pays, avec des averses soutenues, parfois à caractère orageux, notamment des Charentes à l'Aquitaine et au Limousin, puis jusqu'au Cantal et Midi-Pyrénées.

Seul le pourtour méditerranéen restera une nouvelle fois au sec sous un ciel parfois bien voilé. Le vent soufflera encore assez fort en général, entre 40 et 60 km/h, voire 70 à 80 km/h sur l'ensemble des littoraux jusqu'en Méditerranée. Les températures poursuivront leur baisse et seront proches des valeurs de saison.