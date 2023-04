Quel temps pour vos chantiers de foin et pour la moisson 2023 ?

Quelles seront les conditions météo pour la fin de vos semis et pour le développement des cultures de printemps ? Quel temps pour vos chantiers de foin et d'herbe ? Et pour la moisson 2023, quelles sont les premières tendances qui se dégagent ?

MeteoNews nous livre ses tendances saisonnières pour les mois de mai, juin, juillet et août 2023, avec une fiabilité estimée à 60 %.

Pour cela, l'institut de météorologie se base sur divers modèles saisonniers. Force est de constater que les récentes sorties sont désormais plus chaudes et sèches que les précédentes, faisant craindre un énième été chaud.

Retrouvez également le dernier point du BRGM sur l'état des nappes phréatiques : Un risque de sécheresse estivale avéré dans certaines régions.

Un mois de mai pluvieux

Les conditions s'annoncent majoritairement humides à très pluvieuses sur quasiment toute l'Europe, avec une fraîcheur marquée en prime des îles Britanniques à la France jusqu'à l'ouest de l'Allemagne.

Tendances pour le moi de mai 2023 (©MeteoNews)

En France :

Ecart de températures : - 1,3 degrés

Précipitations : fréquentes et abondantes

Ensoleillement : faible

Mai 2023 pourrait bien être « pourri » sur la France, à la fois très frais, pluvieux et sombre. En effet, des basses pressions fluctuant entre les îles Britanniques et la mer Baltique dirigeraient un courant d'ouest à nord frais et humide sur notre pays. Résultat : une fraîcheur marquée et des potentielles gelées tardives.

Un contexte très humide est également attendu avec des passages pluvieux fréquents et intenses. Cette situation très dépressionnaire devrait aussi donner un ensoleillement particulièrement faible pour la saison. Un truc pour vous rassurer ? Les 37 % de marge d'erreur…

Début des hostilités estivales en juin

Ecart de température : + 0,8 degré

Précipitations : de saison, sec dans le sud-est

Ensoleillement : de saison, important dans le sud-est

Tendances météo pour juin 2023 (©MeteoNews)

Les conditions climatiques du mois de juin 2023 s'annoncent assez classiques en France, alternant périodes chaudes et ensoleillées et quelques passages pluvi-orageux, donnant au final un mois dans les clous quasiment partout côté températures bien qu’un peu plus chaud, précipitations et ensoleillement à peu près de saison.

Il devrait tout de même faire bien plus chaud que d'habitude des Pyrénées au quart sud-est jusqu'en Alsace, dans un contexte sec près de la Méditerranée et bien ensoleillé.

Chaleur probable en juillet et août

Ecart de températures : + 1,7 degrés

Précipitations : sécheresse

Ensoleillement : important

Tendances météo pour juillet 2023 (©MeteoNews)

L'anticyclone coincé sur l’ouest de la Méditerranée devrait largement protéger la France, apportant des conditions majoritairement calmes, sèches et ensoleillées au cours de ce mois de juillet 2023. Peu de pluie et d'orages en perspective avec une sécheresse assez marquée.

Un mois qui s'annonce bien chaud également avec près de 2 degrés d’excédent et un risque de canicule non négligeable. Enfin, l'ensoleillement s'annonce important dans l'ensemble sur la plupart des régions.

Tendances météo pour août 2023 (©MeteoNews)

Ecart de températures: + 1,5 degrés

Précipitations : sec, orages sur les Pyrénées

Ensoleillement : important

La tendance sèche et chaude de juillet pourrait finalement perdurer en août. Soleil et chaleur soutenue voire temporairement caniculaire devraient en effet s’imposer largement sur le pays au cours de ce mois, un peu moins vers les côtes de la Manche.

Peu de pluie en perspective, sauf sur les Pyrénées et leurs environs, au plus près des basses pressions espagnoles où des pluies et orages récurrents pourraient donner d’importants cumuls.