Fort coup de vent vendredi sur la France

Encore doux mais instable ce midi

Après les 30 degrés atteints mercredi dans le Sud-Ouest, et malgré une petite baisse ce jeudi restera doux pour la saison avec un mercure qui dépassera le plus souvent la barre des 15 degrés sur bon nombre de régions, et qui approchera les 20 à 23 degrés dans le Midi entre le Pays basque et la Provence.

Mais la masse d'air s'est déstabilisée depuis la nuit passée, et des averses ou pluies arrosent une bonne partie du pays à l'exception de l'extrême sud et sud-ouest.

Fort coup de vent attendu dès la nuit prochaine

Mais l'actualité météorologique se tourne dorénavant vers cette dépression tempétueuse, Mathis, qui est en approche depuis l'Océan.

Elle abordera les côtes bretonnes dès ce jeudi soir et la nuit prochaine, avec des rafales qui atteindront les 90 km/h sur les côtes et les 70 à 80 dans l'intérieur de la Bretagne. Ce coup de vent s'accompagnera de pluies assez soutenues également.

La journée de vendredi verra ce coup de vent concerner une large partie de l'Hexagone, et particulièrement la moitié nord et la façade atlantique : les rafales approcheront le plus souvent les 70 à 80 km/h dans l'intérieur du pays, mais sous l'instabilité et quelques bonnes averses à caractère orageux les bourrasques pourront dépasser ce seuil ... Et les 90 km/h resteront en vigueur sur les côtes, notamment de la Bretagne et de la Manche, avec quelques pointes possibles proches des 100 km/h.

Rafales de vent prévus vendredi 31 mars 2023. (©MeteoNews)

De la grêle sera aussi possible ici et là sous ces grains orageux.

Et de bonnes pluies jusqu'au week-end

Associées à cette dépression, le temps sera donc également très humide. Les pluies et les averses se succéderont tout au long du week-end et on attend des cumuls assez conséquents, avec localement près de 30 à 60 millimètres notamment des frontières du Nord-Est en redescendant vers la Franche-Comté et les Alpes, mais aussi sur le Finistère ou encore du Limousin au Cantal.

A noter aussi que les températures redescendront en deçà des normales de saison avec à peine plus de 10 degrés attendus dimanche après-midi sur une bonne partie de la France ...