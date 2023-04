Un temps sec et ensoleillé s'impose sur la France

Ce lundi, le ciel restera assez chargé et donnera encore quelques gouttes du Sud-Ouest à l'Auvergne, notamment le matin avant le développement de quelques éclaircies en journée. L'amélioration sera plus franche sur le reste du pays qui profitera d'un temps majoritairement bien ensoleillé avec tout au plus quelques petits cumulus ici ou là. La bise de nord-est soufflera sensiblement au nord de la Loire. Il faudra aussi compter sur le mistral et la tramontane qui souffleront jusqu'à 80 km/h. Retour de quelques gelées dans le nord-est, globalement frais.

Infernal ce matin, vent froid ????

Le colza est bien moins en avance qu'il y a 2 ans malgré un hiver bien plus chaud

2023/2021 pic.twitter.com/MmwMsCjEdF — legendre christophe (@legendre891) April 3, 2023

Mardi, un temps ensoleillé et sec s'imposera sur quasiment toute la France. Quelques passages nuageux s'inviteront tout de même de l'Alsace aux Alpes jusqu'aux régions méditerranéennes, pouvant donner une ondée sur le sud de l'arc Alpin en cours de journée. La bise de nord-est mollira au nord de la Loire, tout comme le mistral et la tramontane qui souffleront modérément. Froid le matin avec des gelées assez fréquentes et modérées, restant majoritairement frais en journée.