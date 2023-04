Des températures froides le matin, qui remontent en journée

Ce mardi, un temps ensoleillé et sec s'imposera sur quasiment toute la France. Quelques passages nuageux s'inviteront tout de même de l'Alsace aux Alpes jusqu'aux régions méditerranéennes, pouvant donner une ondée sur le sud de l'arc Alpin jusqu'au Var en cours de journée. La bise de nord-est mollira au nord de la Loire, tout comme le mistral et la tramontane qui souffleront modérément. Il fera froid le matin avec des gelées assez fréquentes et modérées, restant majoritairement frais en journée.

Encore beaucoup de soleil au programme de la journée de mercredi. Les quelques cumulus ou cirrus qui pourront circuler ici ou là seront discrets dans l'ensemble, un peu plus présents sur la Côte d'Azur avec un petit risque d'ondées sur le comté niçois. Le ciel se chargera par ailleurs sur le nord-ouest en marge d'une nouvelle perturbation en approche. La bise aura tendance à disparaître, alors que mistral et tramontane pourront encore approcher 60 km/h. Il fera à nouveau froid à l'aube avec des gelées fréquentes, localement marquées. Le thermomètre se rapprochera des chiffres de saison en journée, notamment à l'ouest et au sud.