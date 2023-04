Du soleil sur une grande partie du pays ce vendredi

Ce vendredi, la dépression de la veille se comblera lentement sur le Benelux, donnant encore beaucoup d'humidité et un peu d'instabilité sur le nord-est du pays. Ainsi, les nuages seront nombreux toute la journée des Hauts-de-France à l'Alsace au Jura et aux Alpes en passant par la Bourgogne et la Champagne. Pluies et averses à prévoir sur ces région, avec neige dès 1 300 - 1 500 m sur les Alpes du Nord. Les ondées seront parfois instables vers la Lorraine ou l'Alsace l'après-midi.

Bonjour les #Twittos,

Ce matin, la cour est encore mouillée,

On a encore pris une averse dans la nuit,

Les terres sont toutes noires,

C'est pas aujourd'hui qu'on va semer une betterave.@_MissBetter https://t.co/VpKSLRxUmo — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) April 7, 2023

À l'ouest d'une ligne Lille-Lyon, le temps restera sec et sera plus lumineux avec des éclaircies de plus en plus belles en allant vers le sud-ouest du pays, plus proche de l'anticyclonique ibérique. Ensoleillé dans l'ensemble aussi autour de la Méditerranée excepté sur les Alpes Maritimes où des averses sont à prévoir.

Les températures de saison à l'ouest et au sud, encore fraîches sous les nuages du nord-est. Le vent sera faible à modéré.