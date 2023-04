Une nouvelle perturbation va traverser la France mercredi

Ce mardi, la perturbation de la veille s'évacue au petit matin sur les régions de l'Est, avec encore quelques précipitations de l'Alsace aux Alpes et au Massif Central. Le ciel restera par ailleurs très nuageux de l'Auvergne à l'Aquitaine et sur le Limousin ainsi que sur le Centre tandis que des éclaircies plus généreuses pourront s'ouvrir au nord de la Seine, très localement interrompues par une ondée locale dans l'après-midi. Le ciel se couvre ensuite à nouveau totalement par l'ouest en fin de journée à l'approche d'une nouvelle perturbation avec de la pluie en soirée ainsi que du vent fort sur les côtes de la Manche et la Bretagne. Le mercure sera encore plus ou moins de saison.

Mercredi, une perturbation traversera la France d'ouest en est pour se situer vers la mi-journée du sud de la Garonne aux Alpes jusqu'à la frontière allemande où grisaille et pluie s'imposeront sous des rafales de vent soutenues. Le ciel se voilera et s'ennuagera du sud des Alpes à la Méditerranée dans une ambiance encore lumineuse. Après le front, un ciel de traîne prendra le relais au nord de la Loire avec une alternance d'éclaircies et averses localement fortes et orageuses. Du vent également sur ces régions. Il fera doux le matin, mais peu d'amplitude en perspective, il fera plutôt frais en journée.