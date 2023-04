Les conditions météo restent humides vendredi et samedi

Ce vendredi, une énième perturbation envahira les trois-quarts ouest de la France en journée avec son lot de nuages et de pluie, le tout accompagné de rafales de vent parfois fortes. Quelques éclaircies résisteront de la frontière allemande aux Alpes frontalières jusqu'à la Côte d'Azur et la Corse avant la dégradation attendue en soirée. L'ambiance s'annonce globalement fraîche sous ces nouvelles intempéries.

Samedi, les conditions resteront humides des Hauts-de-France aux régions centrales avec quelques pluies matinales qui s'atténueront au fil de la journée au profit de quelques éclaircies revenant par le nord. Il pleuvra abondamment en revanche sur les Savoie, alors que des averses se produiront entre la Côte d'Azur et la Corse. On notera aussi des ondées sur le Midi-Pyrénées. De belles éclaircies se montreront en revanche du sud des Alpes au Golfe du Lion et sur toute la façade Atlantique jusqu'au Cotentin. Le vent de nord à nord-ouest soufflera sensiblement en toutes régions. Fort mistral et surtout une violente tramontane qui dépassera 100 km/h. Le thermomètre sera proche des chiffres de saison.