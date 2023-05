Avril 2023, une météo conforme à la normale avec de fortes disparités régionales

Vous vous attendiez à ce que le mois d'avril soit plus froid que la normale ? Et non, ce n'est pas le cas, il a été globalement conforme aux normales de saison. Comme l'explique Serge Zaka, agroclimatologue sur Twitter, « ce sont les mois d'avril précédents, trop chauds, qui donnent cette fausse impression de fraîcheur. On redécouvre qu'en avril, oui, il fait frais. »

Météo-France confirme. Avril 2023 sera dans les normes. Ce sont les mois d'avril précédents, trop chauds, qui donnent cette fausse impression de fraîcheur.

On redécouvre qu'en avril, oui, il fait frais. On s'étonne maintenant quand les conditions météos sont normales ??. https://t.co/lbhVrgQKxv pic.twitter.com/obOAY2SPjT — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) April 27, 2023

Niveau température en effet, ce mois d'avril 2023 a été généralement conforme aux normales de saison sur la France. À noter toutefois de grandes disparités selon les régions : sur le sud du pays, les températures ont été supérieures aux normales de saison de 1 à 2 degrés, alors que pour les territoires situés dans le nord et le nord-est, elles étaient inférieures de 0,5 à 1 degré.

Au niveau précipitations, les différences selon les régions sont également fortement marquées. Le déficit pluviométrique au niveau national s'élève à 19 % selon nos confrères de La chaîne météo.

Les régions situées au nord et à l'est ont été globalement bien arrosées alors que celles du pourtour méditerranéen et du centre du pays ont été moins bien loties. Météo France note que « le Languedoc-Roussillon et la région Paca connaissent leur début d’année le plus sec depuis 1959, comme en 2022. »

La sécheresse des sols y reste inquiétante, avec des restrictions d'eau déjà en vigueur sur plusieurs départements.

Cette disparité se retrouve dans la production d'herbe, fortement excédentaire sur de nombreuses régions, elle est déficitaire dans les régions du sud.

Ces premiers jours de mai s'annoncent chauds et ensoleillés, avec un coup de chaleur prévu mercredi. Les températures dans le sud-ouest approcheront alors les 30 degrés, avant le retour d'orages et de pluies pour la fin de semaine.