Orages et risque de grêle dans la moitié sud

Ce mardi, de l'instabilité restera d'actualité notamment en cours d'après-midi entre le Sud-Ouest, le Massif-Central, Paca, et en remontant vers les Alpes, la Franche-Comté et l'Alsace. Des orages éclateront par endroits avec un risque de grêle ou de rafales de vent.

Après l'orage du 13 mai et le retour du sec, trop sec depuis, binage impossible, la terre est dure comme du béton. Vraiment compliqué cette année.

Poke @AisneItb @cgb pic.twitter.com/XyeYLx1DQW — GUYOT Vincent (@GuyotVincent02) May 22, 2023

Plus au nord nous aurons pas mal de grisailles depuis les Charentes vers le Centre et la Champagne, tandis que de belles périodes ensoleillées domineront les débats des Hauts-de-France jusqu'en Bretagne. La bise de nord soufflera modérément sur une grande moitié Nord et les températures baisseront légèrement : il fera frais près des côtes de la Manche et l'extrême Nord avec à peine la quinzaine de degrés.