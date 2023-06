Retour au calme après les orages, le week-end s'annonce très chaud

Retour sur les orages de jeudi

De très gros cumuls de pluie ont été enregistrés jeudi, avec pas loin de 50 millimètres à Reims, ou encore 36 à Mende et Dole, et 34 à Mâcon et Charleville-Mézières, mais aussi 25 litres au mètre carré relevés à Annecy et Bourges, 23 à Lons-le-Saunier, 22 à Aubenas et la vingtaine de litres à Saint-Étienne, Luxeuil, Niort, Paray-le-Monial et Ambérieu.

De plus, on relevait aussi quelques grosses rafales de vent sous les orages, avec par exemple 129 km/h à Bonneville, 128 à Mulhouse, 119 à Drammont, 106 à Annecy et 105 à Grenoble.

Retour des hautes pressions ce vendredi

Mais après ce temps très agité de jeudi, les hautes pressions font déjà leur retour en force dès ce vendredi sur l’Hexagone. Cela induira de belles conditions ensoleillées, a priori jusqu’au milieu de semaine prochaine environ.

Ce week-end s’annonce d’ailleurs très chaud avec la barre des 30 degrés à l’ombre qui sera souvent approchée dès samedi, et quasiment partout dépassée dimanche : forte chaleur.