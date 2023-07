Les orages reviennent en France

Lente dégradation ce jeudi

Les hautes pressions se décalent légèrement vers le proche Atlantique ce jeudi, ce qui laisse place à une petite perturbation qui ondule depuis la mer du Nord en direction du nord de l'Espagne.

Cette perturbation donne progressivement un peu d'instabilité sur le nord-ouest de la France, puis en progressant vers le centre du pays des orages prendront naissance en début de soirée de ce jeudi.

Dans le même temps, des orages se développeront également sur le contour des Alpes et jusqu'à la Côte d'Azur en cours d'après-midi. Ces deux zones instables se rejoindront ce soir et la nuit prochaine : tout le flanc est, centre et jusqu'aux Pyrénées ou aux Alpes seront touchés par de fréquents orages. Les pluies seront parfois soutenues, de la grêle sera possible localement, voire quelques rafales de vent par endroits également.

De gros cumuls attendus sur les Alpes du Nord

La région Rhône-Alpes et notamment l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie seront à surveiller de plus près en raison de cumuls de pluie très conséquents attendus entre ce jeudi et vendredi. On attend en effet près de 30 à 50 litres d'eau au mètre carré sur ces régions en 24 ou 36 heures, voire localement entre 60 et 80 millimètres, soit quasiment l'équivalent d'un demi-mois ou d'un mois de pluie.

