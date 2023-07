Un pic de chaleur attendu pour la fin de semaine

Si le mois de juin fut parfois le second plus chaud observé en France (après 2003) notamment sur les régions de l’Est, ce n’est pas en raison de canicules intenses (comme en 2022 par exemple) mais plutôt d’une chaleur plus modérée mais constante et durable.

Après un début juillet beaucoup plus tempéré, en raison d’un flux majoritairement orienté à l’ouest, et d’origine océanique, une nouvelle remontée d’air très chaud se profile pour cette fin de semaine et ce week-end.

Début de l’épisode vendredi

L’épisode débutera vendredi avec déjà des températures qui pourront dépasser les 30 degrés sur la moitié sud du pays voire plus localement dans l’est, de Lyon à Dijon et jusqu’à Strasbourg. En basse vallée du Rhône, en Provence, ou en Languedoc, le mercure pourra facilement atteindre 30 à 33 degrés. Des maximales proches voire supérieures à 30 degrés seront aussi à prévoir sur tout le sud-ouest du pays et jusqu’au Centre, sur des villes comme Toulouse, Bordeaux, Limoges, Tours ou Vienne.

En soirée de vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi, des orages pourront se produire, d’abord de la Gironde aux Charentes et au Limousin, puis pourront gagner l’Auvergne et Rhône-Alpes plus tardivement en perdant leur activité. Ces quelques orages n’auront toutefois aucun impact sur les masses d’air, puisque les températures vont encore grimper pour samedi.

Chaleur et orages au programme du week-end

Pour ce samedi justement, les minimales au lever du jour pourront déjà être assez élevées, parfois supérieures à 20 degrés dans le sud-est, voire 25 degrés du côté de Nice par exemple. Il fera souvent 17 à 19 degrés au plus frais sur l’ensemble de la moitié nord et du centre ou encore sur le sud-ouest du pays.

Samedi après-midi, les maximales attendues dépasseront les 30 degrés partout à l’est d’une ligne Bordeaux-Paris-Lille. Il pourra faire jusqu’à 32°C à Metz, Bourges ou Dijon, 33 à Toulouse, Mâcon, Lyon ou Colmar et sans doute jusqu’à 34 ou 35 degrés sur Carpentras, Orange, Alès ou Valence. Notons que quelques averses orageuses pourront circuler en soirée de la Normandie aux Hauts-de-France.

Dans le même temps, des orages, potentiellement forts ou vigoureux, éclateront sur la façade atlantique (dès le matin) puis se décaleront vers le Centre et la région parisienne dans l’après-midi puis sur les Hauts-de-France, les Ardennes et la Champagne en soirée.

La chaleur restera forte sur les régions du sud et de l’est en début de semaine prochaine, bien qu’en légère atténuation avec quelques risques orageux assez anarchiques jusqu’à mercredi au moins.

Dimanche marquera le pic de cet épisode de chaleur sur les régions de l’est. Après une nuit où les minimales resteront parfois supérieures à 20 degrés du côté de Lyon ou Strasbourg, les maximales pourront atteindre 35 ou 36 degrés en Alsace, dans le val de Saône, et en vallée du Rhône notamment à Lyon, jusqu’au Vaucluse et à la Provence. Il fera encore 30 à 32 degrés en Occitanie, sur le Centre, à Clermont-Ferrand ou encore en Bourgogne alors que le mercure commencera un peu à baisser sur le nord-ouest du pays.