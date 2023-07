Fortes chaleurs et orages jusqu'à mardi

Fortes chaleurs depuis vendredi

La barre des 30 degrés à l'ombre est donc souvent dépassée sur la plupart des régions de France depuis vendredi. La barre des 35 degrés est quant à elle parfois approchée ou dépassée, comme dans le quart Sud-Est du pays essentiellement, mais également jusqu'à Orly par exemple samedi.

Ces jours-ci s'annoncent tout aussi torrides et particulièrement dans l'Est de la France avec des pointes qui approcheront ou dépasseront les 35 degrés entre l'Alsace, le Val de Saône, la vallée du Rhône et jusqu'en Paca ou sur le pourtour du Golfe du Lion.

Et qui vont durer jusqu'à mardi

Il fera encore très chaud lundi avec le plus souvent près de 30 degrés, mais aussi avec des pointes à 33-35 sur la moitié Sud, et jusqu'à 39 degrés sur l'arrière-pays méditerranéen !

La journée de mardi marquera souvent un pic de chaleur, notamment du quart Sud-Est en remontant vers le Val de Saône, la Franche-Comté et jusqu'en Alsace ou Lorraine : les températures approcheront les 35 à 38 degrés à l'ombre. La région Lyonnaise approchera des pointes autour des 38 à 39 degrés.

Et des orages également, parfois violents mardi...

Ces fortes ou très fortes chaleurs sont aussi accompagnées d'un peu d'instabilité en raison d'un léger flux d'ouest sur le pays. Des orages traversent l'ouest, le centre puis le nord et l'est de la France ce dimanche. Ils peuvent être localement virulents, prudence.

Puis après une belle accalmie lundi et un temps sec, la journée de mardi s'annonce propice à des orages parfois très violents notamment sur un axe central du pays : du Centre à l'Auvergne l'après-midi, puis en se dirigeant vers la Franche-Comté et Rhône-Alpes en soirée et nuit. De très fortes pluies accompagnées de grêle et de rafales de vent seront à redouter par endroits : la plus grande vigilance sera recommandée.

