Bientôt la fin du mauvais temps ?

Retour sur le coup de vent "Patricia" de mercredi

Une dépression très automnale a traversé comme prévu une bonne partie de l'Europe occidentale et donc la France mercredi. De manière très atypique pour la saison, ce sont des rafales de vent relativement fortes qui ont balayé une large moitié nord et ouest du pays, avec parfois des pointes approchant les 70 à 80 km/h voire davantage dans les terres, avec une pointe à 99 km/h à Châteauroux (et à 110 km/h sur le haut de la Tour Eiffel) !

Il est à noter que le vent de sud présent à l'avant de cette perturbation sur la vallée du Rhône a engendré une rafale à près de 95 km/h à Lyon également.

Encore bien instable et frais jusqu'au week-end

Les dépressions vont ensuite se caler entre l'Allemagne et la mer du Nord pour ces prochains jours, et l'anticyclone des Açores remontera sur le proche Atlantique : en conséquence c'est un flux de nord-ouest qui nous ramènera encore pas mal d'humidité, de fraîcheur et d'instabilité au moins jusqu'au week-end sur l'hexagone, avec même le passage d'une nouvelle dépression active samedi.

Cette nouvelle dépression pourra occasionner de nouveau de fortes rafales de vent notamment sur le quart nord-ouest et les côtes de la Manche, même si cela sera à un degré moindre que le coup de vent "Patricia".

De plus, les températures seront particulièrement fraîches pour la saison avec des valeurs ressemblant à celles d'une mi ou d'une fin-septembre selon les endroits !

Le bout du tunnel enfin ?

Mais la bonne nouvelle devrait finir par arriver en cours de semaine prochaine, avec le retour des hautes pressions sur la France et l'ouest du continent, mettant fin à plusieurs semaines de blocage dû à ce dôme de chaleur sur le Bassin Méditerranéen.

Le soleil va enfin revenir en force sur le pays, et les températures pourraient faire un brutal bond en avant à partir de mardi et surtout de mercredi et jeudi, avec même un pic de chaleur attendu et près de 30 à 35 degrés ....

Avec MeteoNews

Retrouvez toutes les prévisions météo sur vos parcelles