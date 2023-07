L’été en pause jusqu’au 10 août (au moins)

Cette fin juillet et le début du mois d’août s’annoncent instables. En effet, le courant jet se montre anormalement dynamique pour la saison. Il s’agit d’un couloir de vents violents circulant à haute altitude et qui régit la circulation atmosphérique, favorisant notamment le creusement des dépressions. Or, ce dernier devrait fréquemment transiter au-dessus des îles Britanniques et de la France d’ici au 10 août prochain avec des vitesses que l’on observe plutôt à l’automne. En d’autres termes, un flux océanique dépressionnaire va nous intéresser pendant encore deux semaines.

Un temps instable et frais

Au sein de ce courant océanique, une dépression semblable à celles observées en automne devrait se creuser sur les Îles Britanniques et la mer du Nord entre le mardi 1er et le mercredi 2 août. Celle-ci va sans doute contribuer à apporter un temps instable sur la France, mais va aussi entraîner la bascule du flux au secteur nord-ouest, ce qui aura pour effet d’accentuer la fraîcheur en milieu de semaine prochaine. Dans cette configuration, la Méditerranée échappera aux pluies, mais subira mistral et tramontane.

Des averses circulent sur la moitié nord et l’est de la France ce vendredi 28 juillet. Elles vont se raréfier ce week-end et jusqu’au lundi 31 juillet, puis l’approche de la dépression britannique apportera une nouvelle dégradation par la Manche dès le mardi 1er août. Les premiers jours du mois d’août s’annoncent instables avec des pluies ou des averses sur une grande partie de la France, donnant lieu à un arrosage plus copieux en allant vers le nord-est. Notons que les régions méditerranéennes seront peu concernées par les précipitations (vent parfois fort).

Déficit thermique notable pour la première semaine d’août

Avec un flux d’ouest qui basculera ensuite au nord-ouest, la fraîcheur venue de l’océan dominera largement les débats lors de la première semaine du mois d’août. Celle-ci devrait enregistrer un déficit thermique notable, de l’ordre de -3 à -5 degrés par rapport aux normales entre le centre et le nord-est de la France. Cette anomalie fraîche s’estomperait graduellement durant la semaine du 7 au 13 août, qui resterait tout de même 1 à 3 degrés plus fraîche que la normale.

D’après un communiqué de MeteoNews.