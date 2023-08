Vigilance orange étendue à 19 départements à partir de vendredi

« Un temps sec et chaud s'installe durablement sur la moitié sud du pays et s'étend un peu vers l'est », explique l'organisme. « Ce weekend, les fortes chaleurs s'accentuent, en particulier sur la moitié sud du pays. Elles s'annoncent durables et intenses avec des valeurs parfois supérieures à 40°C sur le Sud-Est à partir de dimanche » et devraient se maintenir « au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine », selon Météo-France.

La vigilance orange s'étendra sur une diagonale allant du Gers au Doubs en s'étendant jusqu'à la Savoie. « A échelle France, ce nouvel épisode s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité », précise Météo-France.

Outre les 19 départements en vigilance orange, 21 autres seront en vigilance jaune canicule, à proximité des départements placés en vigilance orange mais aussi sur une partie du nord-ouest de la France, selon cette même source.