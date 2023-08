La vigilance orange étendue samedi à 28 départements

La Première ministre Elisabeth Borne a appelé vendredi à la prudence sur X (ex-Twitter) après avoir réuni la veille au soir une cellule interministérielle de crise. « Au travail, sur le trajet retour ou en vacances, soyons toutes et tous vigilants : assurez-vous de rester hydratés et veillez sur les personnes vulnérables », a-t-elle exhorté.

Les 28 départements placés en vigilance orange samedi forment une vaste diagonale allant du Gers au Haut-Rhin et s'étendent jusqu'à la Savoie. La vallée du Rhône est déjà soumise à de fortes chaleurs depuis plusieurs jours.

🔶 28 départements en Orange pic.twitter.com/E2lbOJFk5e — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 18, 2023

« Ce weekend, les fortes chaleurs s'accentuent, en particulier sur la moitié sud du pays. Elles s'annoncent durables et intenses », a averti Météo-France. Le pic est attendu « entre lundi et mercredi » avant une possible baisse des températures jeudi qui reste à confirmer.

Lundi, « on tutoiera les 35 degrés vers Chamonix (...) Ce qui veut dire qu'il pourrait dégeler jusqu'au sommet du Mont Blanc », note Gabriel Chantrel, prévisionniste au centre Météo-France à Bron près de Lyon. Cet épisode « s'annonce comme le plus chaud de l'été 2023 » mais aussi « comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité », précise Météo-France.